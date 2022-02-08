Экстрасенс Виталий Боград предсказал войны и болезни

Личный экстрасенс Бориса Ельцина считает, что всё в жизни людей происходит сообразно "законам неба". И, если их знать, то можно читать будущее — во всяком случае, ближайшее — ак открытую книгу.

"Ничто неизменно, все жестко детерминировано. Все, что происходит в социуме, закономерно. А как оно будет выглядеть, неважно: войны, болезни. Они — ответ мира на научно-технический прогресс и человеческое тщеславие и жадность. Все это нужно пережить, раз уж мы не в силах отказаться от эгоизма даже ради того, чтобы быть счастливыми", — поясняет Бограда (цитата Om1. ru).

По словам экстрасенса, всё в мире, в том числе и в России, "заточено на эгоизм" — стать лидером, поставить цель, решить задачу, достичь успеха, обрести благосостояние:

"… как говорил Будда, всё это ложные цели, которые приводят к бедам, войнам, болезням. Ак и будем жить, пока не научимся наслаждаться моментом и любить близких. Зато, когда научимся, тогда появятся покой и здоровье".

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