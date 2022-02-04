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Автор Ольга Лебедева

Американский провидец в начале прошлого века предсказал победу России в 2022-ом

Интересные Новости

Один из самых известных и авторитетных американских экстрасенсов, Эдгар Кейси (1877 — 1945 гг) в начале 20 века предсказал, что в 2022 году мировым лидером станет Россия, которая "научит другие страны жить с уважением и доверием друг к другу".

Американский провидец в начале прошлого века предсказал победу России в 2022-ом

По его словам, Россия станет не только "надеждой всего мира", но и "пристанищем по-настоящему свободных людей", а её друзья (те страны, у которых с ней сложатся "добрососедские" отношения) — будут править миром вместе с ней.

И, что немаловажно, Кейси предсказал ещё, что  нашу страну (Россию) "обойдут стороной" серьёзные климатические катаклизмы.

Кейси при жизни неоднократно говорил о том, что "будущее процветание" России обусловлено её глобальной целью — изменить людей так, чтобы они жили по принципу "уважения, доверия и мудрости", а не кроили мир в угоду эгоизму, стяжательству и накопительству.

США

Для своей родины — Америки — Эдгар Кейси увидел совсем иную "картинку":

  • землетрясения, которые "уничтожат целые штаты",
  • огромные человеческие и политические потери.

ДЛЯ СПРАВКИ

Многие пророчества американского "спящего пророка" сбылись. Например: предсказание

  • о начале и конце Великой экономической депрессии 1920-х,
  • о начале Второй мировой войны,
  • о распаде СССР,
  • об убийстве Джона Кеннеди.

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Автор: Ольга Лебедева
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