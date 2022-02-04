Американский провидец в начале прошлого века предсказал победу России в 2022-ом

Один из самых известных и авторитетных американских экстрасенсов, Эдгар Кейси (1877 — 1945 гг) в начале 20 века предсказал, что в 2022 году мировым лидером станет Россия, которая "научит другие страны жить с уважением и доверием друг к другу".

По его словам, Россия станет не только "надеждой всего мира", но и "пристанищем по-настоящему свободных людей", а её друзья (те страны, у которых с ней сложатся "добрососедские" отношения) — будут править миром вместе с ней.

И, что немаловажно, Кейси предсказал ещё, что нашу страну (Россию) "обойдут стороной" серьёзные климатические катаклизмы.

Кейси при жизни неоднократно говорил о том, что "будущее процветание" России обусловлено её глобальной целью — изменить людей так, чтобы они жили по принципу "уважения, доверия и мудрости", а не кроили мир в угоду эгоизму, стяжательству и накопительству.

США

Для своей родины — Америки — Эдгар Кейси увидел совсем иную "картинку":

землетрясения, которые "уничтожат целые штаты",

огромные человеческие и политические потери.

ДЛЯ СПРАВКИ

Многие пророчества американского "спящего пророка" сбылись. Например: предсказание

о начале и конце Великой экономической депрессии 1920-х,

о начале Второй мировой войны,

о распаде СССР,

об убийстве Джона Кеннеди.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.