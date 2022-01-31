В течение недели в российской столице ожидается неустойчивая погода со снегопадом. Синоптик информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова поделилась с Pravda.Ru актуальным прогнозом на ближайшие дни.
По её словам, неделя начнётся с небольшого, местами умеренного снегопада. Примерно со среды-четверга москвичей ждёт более морозная погода.
"В начале недели температурный режим будет намного выше нормы — градусов на 5-6, а в конце придёт в норму", — сказала Позднякова.
Как отметила Позднякова, в феврале показатели по температурному режиму будут выше нормы. При этом сильных снегопадов в Москве не ожидается.
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