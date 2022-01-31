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Автор Юлия Миленина

Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о неустойчивой погоде

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В течение недели в российской столице ожидается неустойчивая погода со снегопадом. Синоптик информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова поделилась с Pravda.Ru актуальным прогнозом на ближайшие дни.

Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о неустойчивой погоде

По её словам, неделя начнётся с небольшого, местами умеренного снегопада. Примерно со среды-четверга москвичей ждёт более морозная погода.

"В начале недели температурный режим будет намного выше нормы — градусов на 5-6, а в конце придёт в норму", — сказала Позднякова.

  • Во вторник, 1 февраля, в Москве минимальная температура воздуха составит минус 2-4 градуса, по области — до минус 6. Максимальная температура — минус 1-3 градуса, по области — минус 1-6;
  • В среду, 2 февраля, будет облачно с прояснениями. Начнётся постепенное понижение температуры. В течение суток в Москве будет минус 3-5 градусов, по области — минус 3-8;
  • В четверг, 3 февраля, местами прогнозируют небольшой снег. Минимальная температура в Москве составит минус 6-8 градусов, по области — до минус 11. В последующие дни ожидается усиление мороза.
  • В пятницу, 4 февраля, минимальная температура в Москве — минус 7-12 градусов, максимальная — 5-10 градусов;
  • В субботу, 5 февраля, минимальная температура составит минус 10-15 градусов, что соответствует климатической норме.

Как отметила Позднякова, в феврале показатели по температурному режиму будут выше нормы. При этом сильных снегопадов в Москве не ожидается.

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