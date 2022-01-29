Профессор Александров: 9-летнюю студентку МГУ Теплякову нужно вернуть в школу

Алисе Тепляковой не место в МГУ, её нужно немедленно вернуть в школу для освоения социальных навыков. Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров.

По его словам, 9-летний ребёнок не должен учиться в университете, а вузу не следует заниматься с ним.

Профессор порекомендовал Тепляковой пойти в хорошую школу.

"Неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ. И я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим", — отметил Александров в интервью МК.

Он считает, что через несколько лет у Тепляковой могут появиться другие интересы. И тогда девочка уже сама решит, действительно ли она хочет поступать на психологию.

"Это возможно, когда у неё появится большая самостоятельность в поведении", — заключил профессор.

Ранее Теплякова успешно сдала ЕГЭ, однако не прошла вступительные испытания для поступления на психологический факультет МГУ. Тогда её родители решили, что их дочь будет учиться на платном отделении.

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