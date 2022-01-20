Эксперты: Часы Судного дня переведут в положение "минута до конца света"

Часы Судного дня планируется перевести в положение "80 секунд до полуночи" или даже "1 минута до конца света". Об этом Pravda.Ru сообщил источник в среде российских экспертов, сотрудничающих с Чикагским университетом.

Журнал "Бюллетень учёных-атомщиков" анонсировал заявление комитета "Часов Судного дня" на своём сайте. Периодически на обложке издания появляется изображение часов, которые показывают без нескольких минут полночь.

Оставшееся время — напряжённость международной обстановки и прогресс в распространении ядерного оружия. Сама полночь символизирует момент вероятной ядерной катастрофы.

В 2021 году сотрудники "Бюллетеня учёных-атомщиков" решили оставить на месте стрелку часов. Сейчас они фиксируют время 23:58:20. До полуночи, которая означает конец света, осталось 100 секунд.

Ранее глава издания Рейчел Бронсон заявляла, что специалисты решили не переводить время из-за пандемии коронавируса, которая остановила опасные шаги, связанные с использованием ядерного оружия.

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