Клинический психолог, гипнолог Елизавета Че рассказала, как отлично зарекомендовать себя на первой встрече с работодателем. По её словам, у человека есть не больше 30 секунд, чтобы произвести первое впечатление.
В интервью NEWS.ru специалист отметила, что на собеседовании нужно занять такую же позу, как у потенциального начальника, а затем постараться моргать и дышать в такт с ним.
При этом, по мнению Елизаветы Че, очень важно демонстрировать своё спокойное состояние.
"Постарайтесь вести себя раскованно и общаться свободно, при этом не позволяя себя излишеств. Отлично зарекомендовала себя гипнотическая подстройка — занять похожую позу, что и у визави, постараться моргать и дышать в такт с тем, кто вас собеседует", — сказала гипнолог.
Она также подчеркнула: крайне важно держать в голове мысль, что работодатель всё же примет вас на работу. Кроме того, специалист посоветовала внимательно слушать вопросы, глядя в лицо собеседнику. При этом заинтересованность, пояснила эксперт, должна выглядеть неподдельной.
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