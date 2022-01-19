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Автор Юлия Миленина

В небе над Кузбассом перед Крещением заметили гигантский крест

Интересные Новости

В понедельник, 17 января, жители Гурьевска Кемеровской области заметили в небе закат в виде гигантского креста. Чуть позже фотографии необычного явления появились в соцсетях региона.

В небе над Кузбассом перед Крещением заметили гигантский крест

Как сообщают "Вести-Кузбасс", многие пользователи увидели в кресте доброе предзнаменование в преддверии Крещения. Православные отмечают этот праздник сегодня, 19 января.

По информации экспертов, жители Кузбасса стали свидетелями типичного гало — оптического явления, возникающего из-за преломления света в пористых облаках при перепадах температурного режима.

Как правило, гало появляется в форме круга, кольца, дуги, столба. При этом чаще всего такое явление можно наблюдать в ясном безоблачном небе.

Ранее с подобным "предзнаменованием" сталкивались жители Калининградской области, которые запечатлели на снимках огромный ореол, окруживший Луну. Специалисты отмечали, что в этом регионе люди увидели лунное гало.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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