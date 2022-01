Иностранные пользователи наградили снимок российского фотографа в Twitter множеством восхищённых комментариев.

В центре внимания на фотографии, неожиданно ставшей популярной в Сети, просто зимний пейзаж.

В середине снимка — кусок льда на озере Байкал, расположенный вертикально, остриём вверх. Фотограф запечатлел лёд, освещённый лучами заходящего солнца, и на закатно-оранжевом фоне зритель может рассмотреть в куске ледяной глыбы каждую трещинку и прожилку. Кусок льда на фото кажется айсбергом в миниатюре, который дрейфует среди других таких же, только сумеречно-тёмных осколков.

Как отмечает РИА Новости, комментаторы признались, что от природной красоты на фото просто захватывает дух, и принялись делиться своими эмоциями под постом.

Комментаторы сравнили кусок байкальского льда, освещённого солнцем, с прекрасным золотым бриллиантом. А один из подписчиков был так очарован снимком, что даже толком не разобрался, что именно на нём изображено. Ему показалось, что остроконечная ледяная глыба — это стоящая посреди снега и льда палатка.

Best of winter Baikal Lake ice from above, aerial drone/ Красивое видео Лед озера Байкал, аэросъёмка