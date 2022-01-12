Кто закачивает "неземную силу в Путина", поведала украинская знахарка

Богатырское здоровье российского президента — дело рук и предмет постоянной заботы сибирских шаманов.

Такой вывод сделала знахарка из Украины Магдалена Мочиовски в эфире канала "Апостроф TV", отвечая на вопрос ведущей о "ложке дёгтя для Украины — российском президенте":

"Путин — фигура особенная, поэтому у него в распоряжении есть 13 сибирских шаманов, которые питают его неземной энергией, обеспечивая крепкое здоровье", — рассказала оккультистка.

Как оказалось, "бабушка" Магдалена в курсе всех процедур — точнее, ритуалов — которые проводят для главы соседнего государства шаманы. По её словам, они

"питают его неземной энергией, регулярно обновляют магическую защиту и ставят новую, благодаря чему никто не может прочитать мысли Путина, а ещё по отдельным приказам наводят порчи и сглазы".

Мочиовски поведала ещё, что в "российской власти" такая практика "магияприменения" — явление массовое и существует веками. В пример своих слов она приводит императорскую семью и Распутина.

К слову, ранее депутат Госдумы попросил кабмин "ввести ГОСТ" на услуги шаманов

Украинцы поверили

Что интересно: в комментариях к записи эфира, украинцы высказывали согласие со словами знахарки:

"Я всегда говорил, что цари и президенты все имеют колдунов и обращаются к ним".

Особо же людей заинтересовал вопрос:

"А сколько шаманов работают на наше правительство, на депутатов? Что они живут очень богато, а пенсионеры голодают?"

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