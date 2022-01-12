EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Кто закачивает "неземную силу в Путина", поведала украинская знахарка

Интересные Новости

Богатырское здоровье российского президента — дело рук и предмет постоянной заботы сибирских шаманов.

Кто закачивает "неземную силу в Путина", поведала украинская знахарка

Такой вывод сделала знахарка из Украины Магдалена Мочиовски в эфире канала "Апостроф TV", отвечая на вопрос ведущей о "ложке дёгтя для Украины — российском президенте":

"Путин — фигура особенная, поэтому у него в распоряжении есть 13 сибирских шаманов, которые питают его неземной энергией, обеспечивая крепкое здоровье", — рассказала оккультистка.

Как оказалось, "бабушка" Магдалена в курсе всех процедур — точнее, ритуалов — которые проводят для главы соседнего государства шаманы. По её словам, они

"питают его неземной энергией, регулярно обновляют магическую защиту и ставят новую, благодаря чему никто не может прочитать мысли Путина, а ещё по отдельным приказам наводят порчи и сглазы".

Мочиовски поведала ещё, что в "российской власти" такая практика "магияприменения" — явление массовое и существует веками. В пример своих слов она приводит императорскую семью и Распутина.

К слову, ранее депутат Госдумы попросил кабмин "ввести ГОСТ" на услуги шаманов

Украинцы поверили

Что интересно: в комментариях к записи эфира, украинцы высказывали согласие со словами знахарки:

"Я всегда говорил, что цари и президенты все имеют колдунов и обращаются к ним".

Особо же людей заинтересовал вопрос:

"А сколько шаманов работают на наше правительство, на депутатов? Что они живут очень богато, а пенсионеры голодают?"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПРА-новости: СТАЛИН вернулся
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы украина владимир путин
Новости
Президент Белоруссии лично рекламирует мерч со своими цитатами
Антонов призвал США к конкретике в переговорах с РФ: "Некуда отступать"
Нуланд: США работают с ФРГ и ЕС по задержке запуска "Северного потока-2"
Кто закачивает "неземную силу в Путина", поведала украинская знахарка
Прайс требует: РФ должна объяснить манёвры вблизи Украины или прекратить их
В "Одноклассниках" рассказали, как пользователи отметили Новый год
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
МВД предупреждает о новой — технологичной — схеме отъёма денег у россиян
Изменение курса внешней политики: главы МИД Персидского залива едут в Китай
В Индии обезьяны украли младенца и утопили его
Последние материалы
Нуланд: США работают с ФРГ и ЕС по задержке запуска "Северного потока-2"
Кто закачивает "неземную силу в Путина", поведала украинская знахарка
Прайс требует: РФ должна объяснить манёвры вблизи Украины или прекратить их
В "Одноклассниках" рассказали, как пользователи отметили Новый год
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
МВД предупреждает о новой — технологичной — схеме отъёма денег у россиян
Изменение курса внешней политики: главы МИД Персидского залива едут в Китай
В Индии обезьяны украли младенца и утопили его
Защищать народ Америки от американцев будет новое спецподразделение
США: нерасширение НАТО даже рассматривать не будем
Популярное
Шоу-бизнес
Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией

Когда у Леонида Куравлёва возникли серьёзные проблемы со здоровьем, выяснилось, что 85-летний актёр доживал свой век в доме престарелых. Почему народного артиста РСФСР поместили в "казённое учреждение"?

Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Политика. Новости и аналитика
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Мир. Новости мира
Захарова оценила обещание экс-главы МИД Польши "врезать по яйцам" РФ
Мир. Новости мира
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Дмитрий Соколов Где искать "Остров сокровищ" на карте Дмитрий Соколов Любовь Степушова Елбасы нет. Токаев развенчал культ личности Назарбаева Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Летающий автомобиль станет реальностью в 2024-м Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Поляки отреагировали на угрозы Сикорского "врезать по яйцам" РФ
Мир. Новости мира
Токаев назвал внутренние причины массовых беспорядков в Казахстане
Глава Россотрудничества о новом министре информации Казахстана
Мир. Новости мира
Глава Россотрудничества о новом министре информации Казахстана
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников