Астропсихолог Лозанчич объяснила, как себя вести во время парада планет

Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, как нужно себя вести во время парада планет. По словам эксперта, в этот период люди очень чувствительны, поэтому необходимо следить за своими высказываниями и интонацией, чтобы не обидеть другого человека.

В интервью Москве 24 Лозанчич пояснила, что сейчас наблюдается соединение планет, когда все энергии объединяются. Она посоветовала до завершения этого явления проанализировать свои чувства, эмоции и отношения с близкими.

Астропсихолог подчеркнула: во время парада планет многие люди могут чувствовать себя недолюбленными. Эксперт рекомендует проявить внимание и заботу к своим родным в эти напряжённые дни.

"Самое лучшее — это всё-таки заниматься не собой любимым, а кем-то другим или чем-то другим", — сказала она.

Следует также разумно распоряжаться деньгами и избегать импульсивных покупок, заключила Лозанчич.

Ранее стало известно, что с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года россияне смогут наблюдать в небе парад планет.

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