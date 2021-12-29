EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уголовное дело завели по факту обстрела полицейских в Сочи
Политолог: США в 2022 году может развязать военные конфликты
Российского защитника природы поймали с ружьём в заповеднике
Туристы подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии
В Роспотребнадзоре оценили скорость поражения лёгких при "омикроне"
Московская область получит свыше 4 млрд на капремонт школ и новую технику
Бундестаг: в правительстве Германии кризис из-за "Северного потока-2"
В Госдуме смертную казнь назвали правильной мерой в отношении педофилов-убийц
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье

Астропсихолог Лозанчич объяснила, как себя вести во время парада планет

Интересные Новости

Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, как нужно себя вести во время парада планет. По словам эксперта, в этот период люди очень чувствительны, поэтому необходимо следить за своими высказываниями и интонацией, чтобы не обидеть другого человека.

Астропсихолог Лозанчич объяснила, как себя вести во время парада планет

В интервью Москве 24 Лозанчич пояснила, что сейчас наблюдается соединение планет, когда все энергии объединяются. Она посоветовала до завершения этого явления проанализировать свои чувства, эмоции и отношения с близкими.

Астропсихолог подчеркнула: во время парада планет многие люди могут чувствовать себя недолюбленными. Эксперт рекомендует проявить внимание и заботу к своим родным в эти напряжённые дни.

"Самое лучшее — это всё-таки заниматься не собой любимым, а кем-то другим или чем-то другим", — сказала она.

Следует также разумно распоряжаться деньгами и избегать импульсивных покупок, заключила Лозанчич.

Ранее стало известно, что с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года россияне смогут наблюдать в небе парад планет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ученые нашли "невидимую" черную дыру
Автор: Юлия Миленина
Последние материалы
Туристы подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии
В Роспотребнадзоре оценили скорость поражения лёгких при "омикроне"
Неолиберализм уничтожен в своей колыбели — Чили
Московская область получит свыше 4 млрд на капремонт школ и новую технику
Бундестаг: в правительстве Германии кризис из-за "Северного потока-2"
В Госдуме смертную казнь назвали правильной мерой в отношении педофилов-убийц
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве РФ
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 января
Низкое давление лечится плаванием и сыром
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Любовь Степушова Неолиберализм уничтожен в своей колыбели — Чили Любовь Степушова Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Политика. Новости и аналитика
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников