Фильм ужасов Альфреда Хичкока "Птицы" стал реальностью неожиданным образом:
В конце сезона манго в регионе плоды лежат на солнце и ферментируются. В них много сахара и при брожении сок становится алкоголем. Сладкие плоды привлекают попугаев, которые жадно пьют ферментированный сок. А много ли надо крошечным птичкам, чтобы напиться "в хлам"?
Проявляется же опьянение у попугаев, как и у людей, по-разному:
Ветеринары бьют тревогу и сообщают, что им придётся лечить птиц от отравления этанолом. Они также отмечают, что лишь немногим попугаям "посчастливилось быть замеченными добросердечными людьми" и попасть в клиники.
Многие впадают в алкогольное опьянение, не имея возможности получить помощь.
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