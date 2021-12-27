Австралийцы жалуются на поведение пьяных попугаев

Фильм ужасов Альфреда Хичкока "Птицы" стал реальностью неожиданным образом:

в Западной Австралии спокойную жизнь людей нарушают пьяные попугаи.

Виной безобразия стал богатый урожай манго

В конце сезона манго в регионе плоды лежат на солнце и ферментируются. В них много сахара и при брожении сок становится алкоголем. Сладкие плоды привлекают попугаев, которые жадно пьют ферментированный сок. А много ли надо крошечным птичкам, чтобы напиться "в хлам"?

Проявляется же опьянение у попугаев, как и у людей, по-разному:

некоторые мирно засыпают чуть ли не на лету;

другие принимаются "дебоширить" — врезаются в оконные стёкла домов и автомобилей.

Ветеринары бьют тревогу и сообщают, что им придётся лечить птиц от отравления этанолом. Они также отмечают, что лишь немногим попугаям "посчастливилось быть замеченными добросердечными людьми" и попасть в клиники.

Многие впадают в алкогольное опьянение, не имея возможности получить помощь.

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