Первое в мире SMS-сообщение, отправленное 30 лет назад, было продано в качестве "несменяемого токена” (NFT) более чем за €130 тысяч (почти $150 тысяч) на парижском аукционе.
Вырученные средства, как сообщается, были направлены Агентству ООН по делам беженцев.
SMS-сообщение "С Рождеством” было отправлено 3 декабря 1992 года инженером Vodafone Нилом Папвортом директору компании Ричарду Джарвису. Джарвис получил сообщение на свой мобильный телефон Orbitel 901.
"После бесчисленных попыток и повторений кода отправка и получение текста через мобильную сеть Vodafone наконец сработали. Это стало прорывом в истории технологий мобильной связи”, рассказывал о лоте аукционный дом Aguttes.
Известно, что купил "первую в мире эсэмэску" некий канадец, имя которого не разглашается.
Аукционный лот включал "подробную копию оригинального протокола связи”, подтверждающую отправку и получение сообщения, и его анимированную версию цифровую рамку с 3D-анимацией, показывающую момент, когда мобильный телефон получил SMS, а также сертификат, подписанный генеральным директором группы Vodafone Ником Ридом, гарантирующий его подлинность и уникальность (см. прикреплённое видео. — Прим. ред).
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Более 15 тысяч врачей и ученых со всего мира подписали декларацию против вакцинации детей от коронавируса препаратами на основе мРНК.