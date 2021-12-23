Канадец купил с аукциона первую в мире эсэмэску за $150 тысяч

Первое в мире SMS-сообщение, отправленное 30 лет назад, было продано в качестве "несменяемого токена” (NFT) более чем за €130 тысяч (почти $150 тысяч) на парижском аукционе.

Вырученные средства, как сообщается, были направлены Агентству ООН по делам беженцев.

Аукционный лот

SMS-сообщение "С Рождеством” было отправлено 3 декабря 1992 года инженером Vodafone Нилом Папвортом директору компании Ричарду Джарвису. Джарвис получил сообщение на свой мобильный телефон Orbitel 901.

"После бесчисленных попыток и повторений кода отправка и получение текста через мобильную сеть Vodafone наконец сработали. Это стало прорывом в истории технологий мобильной связи”, рассказывал о лоте аукционный дом Aguttes.

Известно, что купил "первую в мире эсэмэску" некий канадец, имя которого не разглашается.

Аукционный лот включал "подробную копию оригинального протокола связи”, подтверждающую отправку и получение сообщения, и его анимированную версию цифровую рамку с 3D-анимацией, показывающую момент, когда мобильный телефон получил SMS, а также сертификат, подписанный генеральным директором группы Vodafone Ником Ридом, гарантирующий его подлинность и уникальность (см. прикреплённое видео. — Прим. ред).