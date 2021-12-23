EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Псаки отмахнулась от предупреждений Путина об "ответе на агрессию США"
В США одобрили таблетку от коронавируса фирмы Pfizer
Шойгу: Попытки Запада изолировать российских военных тщетны
Трамп признался, что симпатизировал Сноудену и Ассанжу: "Хорошие люди"
Какие битвы на мировой арене ведёт Россия, рассказал Сергей Лавров
Байден рассказал, при каком условии будет переизбираться в 2024 году
Олаф и "зелёные" в ФРГ согласовали позиции по "Северному потоку-2"
Пушков раскритиковал жалобы торгпреда США на российское импортозамещение
Кто в 2022 году сможет стать пенсионером,а кто нет - рассказали в ПФР

Канадец купил с аукциона первую в мире эсэмэску за $150 тысяч

Интересные Новости

Первое в мире SMS-сообщение, отправленное 30 лет назад, было продано в качестве "несменяемого токена” (NFT) более чем за €130 тысяч (почти $150 тысяч) на парижском аукционе.

Канадец купил с аукциона первую в мире эсэмэску за 0 тысяч

Вырученные средства, как сообщается, были направлены Агентству ООН по делам беженцев.

Аукционный лот

SMS-сообщение "С Рождеством” было отправлено 3 декабря 1992 года инженером Vodafone Нилом Папвортом директору компании Ричарду Джарвису. Джарвис получил сообщение на свой мобильный телефон Orbitel 901.

"После бесчисленных попыток и повторений кода отправка и получение текста через мобильную сеть Vodafone наконец сработали. Это стало прорывом в истории технологий мобильной связи”, рассказывал о лоте аукционный дом Aguttes.

Известно, что купил "первую в мире эсэмэску" некий канадец, имя которого не разглашается.

Аукционный лот включал "подробную копию оригинального протокола связи”, подтверждающую отправку и получение сообщения, и его анимированную версию цифровую рамку с 3D-анимацией, показывающую момент, когда мобильный телефон получил SMS, а также сертификат, подписанный генеральным директором группы Vodafone Ником Ридом, гарантирующий его подлинность и уникальность (см. прикреплённое видео. — Прим. ред).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Украина обязала женщин вставать на воинский учёт: библиотекари и менеджеры
Канадец купил с аукциона первую в мире эсэмэску за $150 тысяч
В Улан-Удэ могут эвакуировать жителей из-за аварии на ТЭЦ
Псаки отмахнулась от предупреждений Путина об "ответе на агрессию США"
В США одобрили таблетку от коронавируса фирмы Pfizer
Шойгу: Попытки Запада изолировать российских военных тщетны
Трамп признался, что симпатизировал Сноудену и Ассанжу: "Хорошие люди"
Какие битвы на мировой арене ведёт Россия, рассказал Сергей Лавров
Байден рассказал, при каком условии будет переизбираться в 2024 году
Олаф и "зелёные" в ФРГ согласовали позиции по "Северному потоку-2"
Популярное
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей

Более 15 тысяч врачей и ученых со всего мира подписали декларацию против вакцинации детей от коронавируса препаратами на основе мРНК.

Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Дмитрий Соколов Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Арт-терапия – средство от ужасов изоляции Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР Василий Амирджанов
Происшествия
Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал Добровинский
Шоу-бизнес
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Экономика и бизнес
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников