Синоптик Тишковец рассказал о самой холодной ночи в Москве за последние 54 года

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, ночь на среду в Москве стала самой холодной для 22 декабря за последние 54 года.

Специалист отметил, что столбик термометра опустился в российской столице почти до минус 23 градусов, передаёт РИА Новости.

"Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2 градусов, в центре города, на Балчуге — до минус 19,6, в Строгино — до минус 22, в Тушино и Бутово — до минус 22,9", — сказал специалист.

Он добавил, что таких температурных показателей для 22 декабря не наблюдалось с 1967 года.

Кроме того, Тишковец подчеркнул: в Новой Москве, Солнечногорске, Электроуглях и ряде других населённых пунктов Московской области похолодало до минус 25 градусов. Это значит, что дошкольники и учащиеся начальных классов могут остаться дома.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.