В Южно-Китайском море плавал неизвестно чей танк

У берегов Индонезии в море был замечен таинственный объект, напоминающий военную технику.

Его фотографии были сделаны местными жителями и после опубликования в соцсетях сразу стали вирусными:

@Harian_Jogja

На фото виден танк, с башней и пушкой, плывущий в открытом море. Хотя на нём явно заметны следы ржавчины, внешнее оборудование, включая запасные канистры и буксировочный трос, целы.

По данным местных СМИ, снимки были сделаны работниками нефтяных вышек в море Натуна — обширном мелководном бассейне в самой южной части Южно-Китайского моря, расположенном в основном в территориальных водах Индонезии.

Индонезийские военные признали странное происшествие, но не смогли перехватить уплывший объект.

В воскресенье майор Сол Джамлай сообщил местным СМИ, что сообщения об обнаружении "объектов, похожих на танки”, были правдой, но что "объекты не были опасными”.

@kakak_pembina

"Объект в форме резервуара, о котором идёт речь, принадлежал местной нефтегазовой компании и был сметён с морской буровой установки", — утверждал индонезийский военный чиновник.

Однако в понедельник адмирал Джулиус Видджохоно представил другую версию событий, заявив, что "природа и происхождение танка на самом деле не были известны", а флот всё ещё ищет объект, который "уплыл”.

"Пожалуйста, подождите более глубокого анализа. ВМС ищут его местонахождение”, — сказал адмирал, которого цитируют местные СМИ.