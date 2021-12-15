Специалисты Дворца водных видов спорта (ДВВС) "Руза" развеяли миф, связанный с использованием хлорки в бассейнах. По их словам, в чистом виде она сегодня запрещена в подобных учреждениях, передаёт интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Вместо хлорки сотрудники спортивных комплексов используют дезинфицирующее средство, а PH воды регулируют с помощью смеси кислот, которые в небольших объёмах не представляют опасность для человека.
Кроме того, эксперты пояснили, что в бассейне невозможно отравиться реагентами. За составом воды постоянно следит химик. Для борьбы с волосами и частичками кожи специалисты применяют фильтры с кварцевым песком разных фракций и углём.
"Ещё сейчас популярна очистка воды ультрафиолетом или серебром", — пояснил и. о. начальника производственно-технического отдела ДВВС Андрей Калашников.
Также в обществе существует миф, что донные насосы, установленные в бассейне, могут засосать ребёнка. Однако обычно они работают на 25% от полной мощности и не угрожают жизни детей.
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