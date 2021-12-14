Такого не было 28 лет: сильнейший снегопад обрушился на Москву

На Москву обрушился сильнейший с 1993 года снегопад. В российской столице выпало уже 20% месячной нормы осадков.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что непогода началась в связи с активным волновым атмосферным фронтом, передаёт РИА Новости.

"На базовой столичной метеостанции в ВДНХ в осадкомер попало 9 миллиметров осадков, в центре города, на Балчуге, — 11 миллиметров, в Тушино — 10 миллиметров. Максимальное количество выпавших на Москву за последние сутки осадков составило 20% от месячного объёма", — сказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".

Он также добавил, что самый обильный снегопад можно было наблюдать в Новой Москве (Михайловское) и подмосковном Долгопрудном. По его словам, все прогнозы синоптиков оправдались.

Как отметил Тишковец, таких мощных снегопадов в столице не было уже 28 лет — с 1993 года.

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