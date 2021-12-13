Замглавреда издания "Страна.uа" Светлана Крюкова заподозрила Владимира Зеленского в "гипертрофированном нарциссизме".

По мнению журналистки, глава государства несмотря на то что прошла уже половина срока в этом качестве, "никак не может налюбоваться на себя". Особенно хорошо это видно, утверждает Крюкова, в соцсетях, где Зеленский часто ведёт себя как "девушка-кокетка".

"Зеленский на днях с какого-то перепуга, после очередного шквала хейта и критики, опубликовал в Instagram фото со своим любимым жестом "Кернеса". Он на нём в спортзале дескать, я простой парень, спортом занимаюсь.

@ zelenskiy_official

Он написал: "Доброе утро всем друзьям и тем, кто завидует". Даже мои подружки, которые ничем, кроме Instagram не занимаются, себе такие подписи не позволяют. Чисто женская подача себя в соцсетях. Ему все завидуют? Он так и не налюбовался собой в качестве президента?" — удивилась Крюкова.