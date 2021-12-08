Астроном: попавший на видео в Сочи болид с большой вероятностью сгорел

Руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов считает, что болид, который попал на видео в Сочи, вероятно, сгорел, так и не долетев до земли.

Астроном напомнил, что во вторник вечером в соцсетях появились кадры, на которых видно, как с неба падает неизвестный космический объект.

По предварительной информации, это случилось неподалёку от посёлка Лазаревское. Иванов убеждён: жители Сочи наблюдали очень яркий болид, передаёт РИА Новости.

"Он не только яркий, у него длинный шлейф появляется, потом вспышка, что и видно на видео, вспышка расширяется, это значит, что произошло полное разрушение. И дальше пошёл тоненький след — вещество, которое могло выпасть в виде метеорита на землю, но никуда не выпало, потому что скорость большая была", — подчеркнул специалист.

Добавим, болид — это метеор, массой от сотен грамм и до нескольких десятков тонн.

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