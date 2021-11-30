"Такого ещё не видели": в Крыму прошёл жёлтый дождь с песком из Африки

Необычное природное явление зафиксировали на полуострове Крым. В Ялте, Алупке, Симферополе и ряде других районов прошёл жёлтый дождь с песком.

Как сообщили специалисты крымского гидрометцентра, мощный циклон принесли в Крым тёплые воздушные массы из регионов Северной Африки, передаёт РИА Новости. При этом температура воздуха на полуострове поднялась до +20 градусов.

"Ветер был очень сильным по всем высотам. Струйное течение вполне могло принести песок из Северной Африки, Сахары", — прокомментировала глава гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По её словам, в некоторых городах на полуострове по-прежнему сохраняется ураганный ветер.

В социальных сетях пользователи начали публиковать фотографии песчаного дождя. Многие из них поразились непривычным цветом осадков.

"Мы ещё такого никогда в жизни не видели!" — делятся эмоциями жители Крыма.

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