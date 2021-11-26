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Девушка из Британии подала иск в суд на врача, "который позволил ей родиться"

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20-летняя англичанка, родившаяся с дефектом позвоночника, подала иск в Лондоне против врача своей матери, утверждая, что он не смог должным образом подчеркнуть важность добавок во время беременности, что привело к ее инвалидности.

Девушка из Британии подала иск в суд на врача, "который позволил ей родиться"

Эви Тумбс из Скегнесса в Линкольншире выдвинула обвинения в "незаконном рождении” против доктора Филипа Митчелла. Она утверждает, что Митчелл не советовал ее матери принимать добавки с фолиевой кислотой до и во время беременности, в результате чего она "родилась в поврежденном состоянии”.

Тумбс просит миллионы фунтов стерлингов в качестве компенсации ущерба, чтобы "покрыть стоимость жизни с инвалидностью". Ее адвокат в суде заявил, что Тумбес, скорее всего, понадобится инвалидное кресло, когда она станет старше.

Доктор Митчелл отверг обвинения и настоял на том, что дал Кэролайн Тумб "разумную” и надлежащую медицинскую консультацию по добавкам фолиевой кислоты.

  • У Эви Тумбс в ноябре 2001 года было диагностировано расщепление позвоночника - состояние, при котором позвоночник и спинной мозг ребенка не развиваются в утробе матери.
  • Она работает в Ноттингемском университете, обучая студентов-медсестер, и занимается конным спортом, выступая на международных соревнованиях.

В 2018 году девушка становилась получателем премии WellChild Inspiration Young Person Award ("Вдохновение для молодых людей"). Это награда учреждена фондом принца Гарри и Меган Маркл. Её получают тяжелобольные дети и дети-инвалиды, которые " делают все возможное, чтобы изменить свою жизнь к лучшему".

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Автор: Ольга Лебедева
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