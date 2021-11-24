Археологи обнаружили руины древней школы в старейшем поселении мира

В одном из древнейших поселений мира, расположенном на юго-востоке Турции, археологи нашли развалины мусульманского учебного заведения.

По предварительным данным, средняя школа была построена в XII веке, пишет Hurriyet. Глава археологической группы Мехмет Онал подчеркнул, что уже на протяжении восьми лет проводит различные исследования в этой местности. По его словам, каждый год удаётся делать новые открытия.

Ширина древней школы составляет порядка 80 метров. Заведение построили в период правления Зангидов — династии сельджукидских атабеков и амиров.

Согласно летописям, всего в древнем поселении Харран находится пять аналогичных школ, специалисты обнаружили всего одну из них.

Старинное учебное заведение состоит из нескольких комнат, входной двери, кухни с огромными плитами, где готовили для большого количества людей. Также археологи обнаружили там кости овец и коз. По мнению исследователей, жители были вынуждены внезапно покинуть город, не доготовив блюда, чтобы избежать столкновения с монголами.

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