"Жизнь, длиной в 4 года": американцев поразили фото советского солдата

Один из пользователей социальной сети Reddit (США) опубликовал пост, рассказывающий историю советского солдата Евгения Кобытева, талантливого художника, пережившего побег из фашистского плена. В качестве иллюстрации автор прикрепил две фотографии: до и после войны.

Разница между фото – 4 года – поразила американцев. За пару дней под постом набралось более полутора тысяч комментариев.

"Взгляд на тысячу ярдов... Это из-за тех зверств, которые он видел…», - CarOk6553. "Мой дедушка был таким же. Великий человек", —mostly_average_guyd. "Мой прадедушка никогда не говорил о Второй мировой и ужасах двух лет в концлагере. Глядя на этого солдата, не могу даже представить, что ему пришлось пережить», —Glittering-Doctor-47. "Есть фильм о Второй мировой войне "Иди и смотри", в котором с точностью описывается, как эта трансформация происходила с 14-летним мальчиком. Самый ужасный фильм. Он оказался действительно реальным", - AltaurUralov.