Минобороны опубликовало исторический ультиматум

В канун 79-ой годовщины начала операции "Уран" под Сталинградом Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы, среди которых ультиматум советского командования генерал-фельдмаршалу Фридриху Паулюсу.

В документе перечислены гарантии немцам в случае добровольной сдачи в плен. Например, им обещали сохранить:

военную форму,

знаки различия,

награды

и личные вещи.

А офицерам — даже оставить холодное оружие.

"При отклонении Вами нашего предложения…"

В случае отказа от капитуляции немцев предупреждали, что пощады не будет: "войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окружённых германских войск".

"… А за их уничтожение Вы (Паулюс. — Прим. ред.) будете нести ответственность".

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