В канун 79-ой годовщины начала операции "Уран" под Сталинградом Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы, среди которых ультиматум советского командования генерал-фельдмаршалу Фридриху Паулюсу.
В документе перечислены гарантии немцам в случае добровольной сдачи в плен. Например, им обещали сохранить:
А офицерам — даже оставить холодное оружие.
В случае отказа от капитуляции немцев предупреждали, что пощады не будет: "войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окружённых германских войск".
"… А за их уничтожение Вы (Паулюс. — Прим. ред.) будете нести ответственность".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.