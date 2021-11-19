Жительница Австралии Бид Грок, которой исполнилось уже 107 лет, поделилась секретом своего долголетия.
По её словам, она остаётся здоровой из-за того, что ежедневно пьёт пиво, передаёт LAD Bible.
"Каждый день по банке пива. Это то, почему я остаюсь такой здоровой", — сказала пенсионерка.
При этом она рекомендует употреблять алкоголь в умеренных количествах. Последние 60 лет женщина посещает один и тот же пивной магазин, чтобы пополнять свои запасы. Бид живёт одна, самостоятельно следит за порядком в доме и передвигается по городу.
Дочь пенсионерки посмеялась над секретом долголетия своей матери. Она уверена, что пожилая женщина остаётся здоровой не из-за пива. Оказалось, что Бид Грок на протяжении более 40 лет ходит в фитнес-зал один раз в неделю и выполняет различные физические упражнения дома.
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