Шах и мат: Россия выпускает духи, которые пахнут как истребитель

Российские парфюмеры выпустили аромат в честь новейшего истребителя пятого поколения Checkmate. Парфюм с нотами стекла и металлов был представлен на авиасалоне в Дубае.

Как пояснил представитель Ростеха, духи были созданы специально для международной премьеры нового российского самолёта.

"Духи сочетают в себе ароматы стекла, натуральной кожи и металлов, используемых в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолёта”, — сообщили в Ростехе, отметив, что парфюмеры добавили к основным нотам "лёгкие нюансы можжевельника, пачули и дубового мха".

Флакон духов выполнен в форме шахматной фигуры черного коня, который является одним из символов истребителя.

Представитель Ростеха подчеркнул, что эксклюзивный аромат "отражает качества самолёта":

"Аромат ”Шах и мат "подчеркивает надёжность и современность самолёта, а также его готовность работать в любых условиях: под палящим солнцем пустыни, в субтропических и горных районах, а также на Крайнем Севере и в тропиках, что отражает большой экспортный потенциал и адаптивность машины".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Checkmate — это лёгкий одномоторный тактический истребитель пятого поколения, который впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2021 в июле этого года.

Самолет спроектирован таким образом, чтобы быть незаметным и способным работать практически в любых погодных условиях.

Checkmate также имеет возможность короткого взлёта, что означает, что ему не нужна длинная взлетно-посадочная полоса. При этом он может быть оснащен широким спектром оружия.

К слову, российские парфюмеры встретили новинку с недоумением. Например, Жанна Гладкова, которой экс-супруга Владимира Путина заказывала аромат для президента, в разговоре с телеканалом 360 задалась вопросом: неужели найдутся люди, которые "захотят пахнуть, как самолёт?"

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