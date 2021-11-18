Российские парфюмеры выпустили аромат в честь новейшего истребителя пятого поколения Checkmate. Парфюм с нотами стекла и металлов был представлен на авиасалоне в Дубае.
Как пояснил представитель Ростеха, духи были созданы специально для международной премьеры нового российского самолёта.
"Духи сочетают в себе ароматы стекла, натуральной кожи и металлов, используемых в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолёта”, — сообщили в Ростехе, отметив, что парфюмеры добавили к основным нотам "лёгкие нюансы можжевельника, пачули и дубового мха".
Флакон духов выполнен в форме шахматной фигуры черного коня, который является одним из символов истребителя.
"Аромат ”Шах и мат "подчеркивает надёжность и современность самолёта, а также его готовность работать в любых условиях: под палящим солнцем пустыни, в субтропических и горных районах, а также на Крайнем Севере и в тропиках, что отражает большой экспортный потенциал и адаптивность машины".
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
К слову, российские парфюмеры встретили новинку с недоумением. Например, Жанна Гладкова, которой экс-супруга Владимира Путина заказывала аромат для президента, в разговоре с телеканалом 360 задалась вопросом: неужели найдутся люди, которые "захотят пахнуть, как самолёт?"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Гинцбург рассказал, как "разделить" вакцину по возрасту пациентов.