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Женщина из Аргентины победила ВИЧ без помощи врачей

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30-летняя женщина из Аргентины стала вторым в истории ВИЧ-инфицированным человеком, чья иммунная система смогла победить вирус без медицинского лечения.

Женщина из Аргентины победила ВИЧ без помощи врачей

Как сообщает NBC News, инфекция, вызывающая СПИД, у нее была диагностирована в 2013 году. Имя счастливо исцелившейся не называется.

Известно только, что "пациентка Эсперансы” — так женщину условно "окрестили" медики, замужем, у неё есть маленький ребёнок. И муж, и малыш — ВИЧ-отрицательные.

"Мне нравится быть здоровой, — сказала она журналистам NBC News. — У меня здоровая семья. Мне не нужно принимать лекарства, и я живу так, как будто ничего не случилось. Это счастье".

Результаты сенсационного обследования выздоровевшей от СПИДА женщины опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Как следует из статьи, в ходе обследования не было обнаружено неповрежденных остатков вируса в 1,5 миллиардах клеток крови и тканей.

"Как правило, ВИЧ-инфицированному человеку требуется постоянная медикаментозная терапия, чтобы предотвратить прикрепление вируса к ДНК их иммунных клеток и его репликацию. Но за восемь лет, прошедших с тех пор, как ей поставили диагноз, пациентка Эсперанса получала лекарства только в течение шести месяцев во время беременности, чтобы гарантировать, что ее ребенок будет здоров.

Иммунная система этой женщины, по-видимому, разрушала клетки, в которых содержался ВИЧ, способный производить жизнеспособные новые копии вируса", — написано в статье.

Первый случай "самоисцеления" от ВИЧ зафиксирован в августе 2020 года:

  • это была 67-летняя Лорин Вилленберг из Сан-Франциско.

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Автор: Ольга Лебедева
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