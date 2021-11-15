Неандертальцы могли исчезнуть из-за сексуальной распущенности - антропологи

По мнению учёных-антропологов, неандертальцы не отличались моногамией. Как в отношении единственного партнёра, так и межвидовом "контакте". Исследователи пришли к выводам, что минимум 1% генов древнего человека носят и современные люди.

Исследовав ДНК из останков древних людей, учёные заявили, что далёкие предки человека спаривались не только с неандертальцами, но и с другими гоминидами. Впрочем, по мнению антропологов, коснуться "половая распущенность" могла и человекоподобных обезьян.

"Используя компьютеризированные методы секвенирования для картирования генома человека и программы машинного обучения для обнаружения тонких корреляций между ископаемыми и современными генетическими моделями, исследователи-антропологи обнаружили убедительные доказательства того, что гомо сапиенс и неандертальцы скрещивались — доказательства тому все ещё записаны в нашей ДНК", — цитируют исследователей Аrgumenti. ru.

Больше всего генетических последовательностей учёные обнаружили у европейцев. Отсюда сделали вывод, что неандертальцы могли быть "замечены" в любовных утехах уже с современным человеком того времени. И, возможно, именно из-за межвидовых контактов, "чистый" ген древних людей исчез.

Антропологи признали, что от 1 до 2 процентов ДНК людей европейского происхождения "обязаны" неандертальцам. К тому же возникло сомнение, что появление Homo sapiens жёстко связано с единой, стремительной миграцией из Африки.

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