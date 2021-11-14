EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Резня в тюрьме Эквадора: зеки сутки не впускали полицию
В Москве ищут несостоявшегося самоубийцу из-за которого в метро погиб человек
Половина россиян не хотят детей: "нет надежды на государство"
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Пока ЕС не откажется от политики подкупа и шантажа, кризис мигрантов не кончится
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
МИД Британии обвинил Россию в миграционном кризисе
Политолог Маркелов: нелёгок будет путь первого российского политика-трансгендера

Безос: на Земле останется ограниченное число людей

Интересные Новости

Человечество перенесет большую часть промышленности в космос, что позволит сделать из Земли заповедник, доступ в который будет доступен немногим.

Безос: на Земле останется ограниченное число людей

Так видит будущее основатель компании Amazon, миллиардер Джефф Безос, который в последнее время переключил свои финансовые интересы на космические исследования.

Он поделился своими прогнозами о том, как будет выглядеть человеческая цивилизация в будущем во время выступления на ежегодном форуме в Вашингтоне, округ Колумбия.

По мнению Безоса, вокруг Земли будут созданы "огромные цилиндрические космические колонии, в которых создадут искусственную гравитацию для миллионов жителей — работников на производствах". Сама же планета "будет превращена в природный заповедник с ограниченным доступом, подобный нынешним национальным паркам США".

"Через столетия большинство или многие из людей родятся в космосе. Это будет их первый дом. Они родятся в этих колониях, они будут жить в этих колониях. Они могут посетить Землю так же, как вы посетили бы Йеллоустонский национальный парк”, — предсказал Безос.

Он сказал, что в самих колониях "будут реки, леса и дикая природа” — всё в духе оптимистичной научной фантастики. Безос сослался на принстонского физика Джерарда О'Нила, который предложил концепцию космических сред обитания в 1976 году.

"Земля может в определенной степени поддерживать, скажем, 10 миллиардов человек. Нам придется очень много потрудиться, чтобы понять, как человечеству расти, не уничтожая планету… Солнечная система может прокормить триллион человек”, — сказал он.

Предприниматель не стал комментировать, кто, по его мнению, будет решать, кому жить на Земле в будущем, сказав только, что "могут быть задействованы привилегии, предоставляемые богатством и статусом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вы уверены, что знаете о космосе? // Академик РАН Маров
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
NYT: военные США скрыли смертоносное нападение на мирных жителей Сирии
The Sun: США поставят в Германии ракеты, которые уничтожат Москву
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Резня в тюрьме Эквадора: зеки сутки не впускали полицию
В Москве ищут несостоявшегося самоубийцу из-за которого в метро погиб человек
Половина россиян не хотят детей: "нет надежды на государство"
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Пока ЕС не откажется от политики подкупа и шантажа, кризис мигрантов не кончится
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
МИД Британии обвинил Россию в миграционном кризисе
Популярное
Бывший СССР
Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно

Владимир Путин относится "с пониманием" к деятельности Реджепа Эрдогана в тюркских странах СНГ. А между тем, на очереди у Турции тюркскоязычные республики РФ.

Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно
Генерал Москаль назвал регионы Украины, готовые войти в состав РФ
Политика. Новости и аналитика
Генерал Москаль назвал регионы Украины, готовые войти в состав РФ
Мир. Новости мира
WSJ: у России есть опасный для власти США компромат
Мир. Новости мира
Авторы украинских учебников цитируют Гитлера - депутат Рады
Ирина Шлионская Исчезновение Джеймса Грея: что случилось с самым знаменитым в мире программистом Ирина Шлионская Усам Оздемиров Госплана давно нет, но идея планирования ещё не умерла Усам Оздемиров Любовь Степушова Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно Любовь Степушова
Здоровье
В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19
Мир. Новости мира
Украина заявила о "замене" российского газа: "нам есть откуда импортировать"
Чем новый препарат от COVID-19 отличается от аналогов, рассказали производители
Здоровье
Чем новый препарат от COVID-19 отличается от аналогов, рассказали производители
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников