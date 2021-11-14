Безос: на Земле останется ограниченное число людей

Человечество перенесет большую часть промышленности в космос, что позволит сделать из Земли заповедник, доступ в который будет доступен немногим.

Так видит будущее основатель компании Amazon, миллиардер Джефф Безос, который в последнее время переключил свои финансовые интересы на космические исследования.

Он поделился своими прогнозами о том, как будет выглядеть человеческая цивилизация в будущем во время выступления на ежегодном форуме в Вашингтоне, округ Колумбия.

По мнению Безоса, вокруг Земли будут созданы "огромные цилиндрические космические колонии, в которых создадут искусственную гравитацию для миллионов жителей — работников на производствах". Сама же планета "будет превращена в природный заповедник с ограниченным доступом, подобный нынешним национальным паркам США".

"Через столетия большинство или многие из людей родятся в космосе. Это будет их первый дом. Они родятся в этих колониях, они будут жить в этих колониях. Они могут посетить Землю так же, как вы посетили бы Йеллоустонский национальный парк”, — предсказал Безос.

Он сказал, что в самих колониях "будут реки, леса и дикая природа” — всё в духе оптимистичной научной фантастики. Безос сослался на принстонского физика Джерарда О'Нила, который предложил концепцию космических сред обитания в 1976 году.

"Земля может в определенной степени поддерживать, скажем, 10 миллиардов человек. Нам придется очень много потрудиться, чтобы понять, как человечеству расти, не уничтожая планету… Солнечная система может прокормить триллион человек”, — сказал он.

Предприниматель не стал комментировать, кто, по его мнению, будет решать, кому жить на Земле в будущем, сказав только, что "могут быть задействованы привилегии, предоставляемые богатством и статусом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.