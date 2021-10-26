Пять индийских рыбаков поймали рыбу-нибею весом 78 кг и продали её за $50 000

Индийские рыбаки поймали рыбу-нибею весом 78 килограммов в реке Копуре. Как сообщает издание United News of India, длина рыбы примерно равна росту человека.

Рыбаки продали нибею на аукционе на местном рынке в городе Сундарбан за 3,74 миллиона рупий (примерно 3,5 миллиона рублей). Деньги поделили между собой пятеро рыбаков.

Отметим, что рыбаки в Индии живут очень бедно и питаются в основном дарами рек и моря.

По их утверждению, они и прежде видели крупных рыб, но впервые сумели поймать такой огромный экземпляр.

Зелёная нибея обитает на севере Индийского и западе Тихого океанов. Её также можно встретить в дельтах рек в Южной и Юго-Восточной Азии, в Индокитае и на севере Австралии.

Самый большой сом длиной 2,7 метров и весом 293 килограммов был выловлен в реке Меконг в Таиланде. Там же словили самого большого ската: его вес был 255 килограммов.

Самый большой лосось длиной 1,2 метра и весом 40 килограммов был пойман биологами в штате Калифорния, США.

А индо-тихоокеанский голубой марлин длиной 5 метров выловили на Гавайях в 1984 году. Он весил 751 килограмм.

Самую большую китовую акулу поймали пакистанские рыбаки у побережья Карачи. Рыба длиной почти 11 метров весила больше 7000 килограммов.