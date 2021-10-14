Синоптик Тишковец: Москва будет атакована циклоническим вихрем "Балканцем"

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что сегодня, 14 октября, в столичный регион придет "Балканец" — активный циклонический ветер балканского происхождения с огромным количеством осадков.

По словам специалиста, циклон будет сопровождаться "полчищами дождевых туч". В Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков (8-13 миллиметров).

"Естественно, "Балканец" ограничит приток солнечного тепла и вернет температуру в свое климатическое русло. В столице в течение дня будет облачно, вечером ожидается сильный дождь, особенно в часы пик. Температура не поднимется выше +10 градусов. В Подмосковье она установится на уровне от +7 до +12 градусов", — отметил Тишковец в прямом эфире Москва FM 92.0, запись которого появилась в Instagram-аккаунте синоптика.

Также метеоролог подчеркнул, что сегодня празднуется Покров день. Согласно народным приметам, от того, какой будет погода 14 октября, зависит характер грядущей зимы.

"Этот тот редкий случай, когда народные приметы совпадают с нашим научным долгосрочным прогнозом. Зима будет по-настоящему русской, выпадет много осадков", — заключил Тишковец.

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