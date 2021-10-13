Косплееры из Якутии собрали модель X-Wing - культового летательного аппарата - истребителя из "Звездных войн". Того самого, на котором Люк Скайуокер уничтожил первую Звезду Смерти.
Компания пятерых единомышленников, под руководством идейного вдохновителя Аяала Федорова – ребята опытные. Ранее они уже строили другие космические корабли из "Звездных войн": "Лезвие бритвы" из телевизионного спин-оффа сериала "Мандалорец" и копии знаменитых дроидов R2D2 и C3PO.
На создание X-Wing у команды ушло три месяца – они кропотливо работали над каждой деталью, добиваясь максимального сходства с экранным оригиналом. Собирали модель из досок, фанеры и пластиковых панелей.
Как рассказал Фёдоров, обошлось чудо косплея примерно в 400 тысяч рублей - если считать со стоимостью аренды ангара, где они работали.
Сейчас косплей установлен в молодежном парке Якутска Урдель.
“Это будет самый крутой косплей в истории!” - написал Федоров в Instagram.
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