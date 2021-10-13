Крутой косплей: якутские умельцы собрали истребитель из "Звездных войн"

Косплееры из Якутии собрали модель X-Wing - культового летательного аппарата - истребителя из "Звездных войн". Того самого, на котором Люк Скайуокер уничтожил первую Звезду Смерти.

Компания пятерых единомышленников, под руководством идейного вдохновителя Аяала Федорова – ребята опытные. Ранее они уже строили другие космические корабли из "Звездных войн": "Лезвие бритвы" из телевизионного спин-оффа сериала "Мандалорец" и копии знаменитых дроидов R2D2 и C3PO.

На создание X-Wing у команды ушло три месяца – они кропотливо работали над каждой деталью, добиваясь максимального сходства с экранным оригиналом. Собирали модель из досок, фанеры и пластиковых панелей.

Как рассказал Фёдоров, обошлось чудо косплея примерно в 400 тысяч рублей - если считать со стоимостью аренды ангара, где они работали.

Сейчас косплей установлен в молодежном парке Якутска Урдель.

“Это будет самый крутой косплей в истории!” - написал Федоров в Instagram.

"Крестокрыл" впервые дебютировал на экране в 1977 году, в первом в истории фильме саги "Звездные войны". С тех пор аппарат задействован во многих фильмах франшизы.