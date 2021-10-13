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Принц Чарльз заменил бензин на сыр и вино

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Наследник королевского престола Британии принц Чарльз Уэльский заявил, что не хочет загрязнять природу и поэтому перевёл свой автомобиль на более экологичное "топливо". Теперь старенький Aston Martin принца ездит на белом вине и сыре.

Принц Чарльз заменил бензин на сыр и вино

Как подчеркнул принц, "Астон Мартин" его любимый и неизменный автомобиль. И сменив топливо, он бережёт не только природу, но и железного коня.

"У меня сейчас есть электромобили, но с ними так сложно. Можете себе представить, мой старый Aston Martin, который я использую уже 51 год, едет с помощью английского белого вина и сырной сыворотки", — пояснил принц в беседе с ВВС.

Также по словам Чарльза, таким же "биотопливом" и солнечной энергией обогревают королевский дворец.

Однако эксперты в сфере экологии призвали не воспринимать серьёзно заявление Чарльза, как принцип декарбонизации. По их словам, вряд ли вся страна сможет переоборудовать свои авто для такого "топлива". В производственных масштабах биотопливо приносит больше вреда, чем пользы, считают учёные.

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Автор: Екатерина Широкова
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