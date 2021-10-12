Путин: к 2024 году создадим не менее 23 охраняемых природных территорий

На XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии президент Владимир Путин рассказал о планах по созданию в России новых охраняемых природных территорий.

ТАСС приводит слова главы государства:

"К 2024 году собираемся создать ещё не менее 23 новых охраняемых природных территорий".

Путин подчеркнул, что сейчас в стране экологической повестке уделяют повышенное внимание: активно ведётся работа по сохранению флоры и фауны, проводится огромное число природоохранных мероприятий. На территории РФ под экологической законодательной защитой уже находится свыше 25% сухопутной части России.

Новые территории планируют выделить в Сочи — для сохранения краснокнижных растений, на Камчатке — морская особо охраняемая территория, и в Подмосковье 18 территорий получат статус особо охраняемых.

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