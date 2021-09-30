"Есть только семь главных правил": девушка рассказала, как сбросила 32 кг

Американка Саманта Талбот, которая смогла сбросить 32 килограмма, назвала семь главных правил, способствующих быстрому похудению.

По словам девушки, раньше она весила порядка 114 килограммов. При этом врачи выявили у неё высокий уровень холестерина, синдром раздражённого кишечника и болезнь печени.

Кроме того, у пациентки сохранялся высокий риск развития диабета. Испугавшись серьёзных осложнений, Саманта решила избавиться от лишнего веса, передаёт издание Today.

Она обратилась к диетологу, который разработал для неё специальную программу. Добившись нужного результата, девушка поделилась с пользователями Сети своими правилами:

Следить за количеством калорий, постепенно снижать их количество. Исключать вредные продукты из своего рациона. Отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, а вместо этого готовить дома. Пользоваться сервисами для отслеживания динамики потери веса. Получать удовольствие от спорта, найти упражнения, приносящие радость. Иногда разрешать себе употреблять сладости и не бояться, что от одной конфеты будет потерян весь результат. Помнить, что вы теряете вес прежде всего для себя, а не для окружающих.

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