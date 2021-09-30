Американка Саманта Талбот, которая смогла сбросить 32 килограмма, назвала семь главных правил, способствующих быстрому похудению.
По словам девушки, раньше она весила порядка 114 килограммов. При этом врачи выявили у неё высокий уровень холестерина, синдром раздражённого кишечника и болезнь печени.
Кроме того, у пациентки сохранялся высокий риск развития диабета. Испугавшись серьёзных осложнений, Саманта решила избавиться от лишнего веса, передаёт издание Today.
Она обратилась к диетологу, который разработал для неё специальную программу. Добившись нужного результата, девушка поделилась с пользователями Сети своими правилами:
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