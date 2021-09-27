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TikTok-блогер показала необычный способ экономии растительного масла

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В своём TikTok-аккаунте мать пятерых детей показала необычный способ сэкономить на растительном масле. Короткий видеоролик собрал несколько миллионов просмотров.

TikTok-блогер показала необычный способ экономии растительного масла

Женщина подчеркнула, что большинство людей неправильно открывают бутылку с растительным маслом. Её горлышко слишком широкое, из-за этого в посуду выливается слишком много продукта.

По словам блогера, нужно задействовать защитную пломбу как ограничитель. Для этого необходимо совершить следующие шаги:

  • Аккуратно снять с новой бутылки масла клапан.
  • Перевернуть его и вставить в пробку горлышка бутылки.
  • Хорошо закрепить  механизм.

Затем многодетная мать показала, что растительное масло в таком случае действительно льётся в меньших объёмах. Применив такой метод, хозяйки сами смогут регулировать количество продукта во время приготовления блюд.

Видеозапись в TikTok собрала более 13 миллионов просмотров. Свыше 1 миллиона человек поставили лайки. В комментариях блогера благодарят за новый способ экономии. Многие пользователи отметили, что даже не знали о наличии клапана на бутылке с растительным маслом.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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