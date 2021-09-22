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Учёный из США рассказал, зачем майя понастроили пирамид

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Пирамида на территории нынешнего Сальвадора — это не дань архитектуре, а скорее необходимость, считают учёные. По мнению исследователя из Университета Колорадо, США Акиры Итикавы, сооружение построили после масштабной природной катастрофы.

Учёный из США рассказал, зачем майя понастроили пирамид

Пирамида стала "ответом" на извержение вулкана в 539 году.

Учёный считает, что вопреки мнению о том, что земли после стихийного бедствия были безлюдными, майя вернулись на пепелище и начали вновь создавать утерянное поселение. Когда точно пирамиду возвели на территории древнего Сан-Андреса, Итикава не уточняет, передаёт журнал Antiquity.

Итикава настаивает, что майя начали строительство спустя пять лет после катастрофы, однако допускает, что разрыв может быть увеличен до трёх десятилетий.

По мнению исследователя, на возведение пирамиды ушло 80 лет, а материалом для её основания и стен стала затвердевшая лава.

Ранее учёные совершили масштабное открытие на руинах города майя Тикаль. Там обнаружили таинственное здание, которое позже учёные назвали посольством. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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