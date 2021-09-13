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Швед рассказал, почему власти страны запретили ему назвать сына Путиным

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Линдел Ронни из Швеции в соцсетях заявил, что власти страны не разрешают ему назвать сына в честь лидера России. Мужчина убеждён: имя Путин отлично подошло бы для ребёнка, ведь оно звучит мужественно и властно.

Швед рассказал, почему власти страны запретили ему назвать сына Путиным

По словам Ронни, его супруга также хотела, чтобы малыша звали Путин. Семья уже подготовила все необходимые документы и направила их специалистам налоговой службы. Вскоре пара получила официальное письмо от властей Швеции, где было сказано, что имя Путин является оскорбительным, передаёт РЕН ТВ.

Однако мужчина не сдался и решил попробовать согласовать имя Владимир-Путин. Через некоторое время ему пришёл очередной отказ. В материалах отмечалось, что на этот раз имя напоминает "что-то диктаторское". Линдел Ронни намерен оспорить данное решение через суд, ведь он считает, что его сын даже внешне похож на президента РФ. По мнению Ронни, Путин сделал много полезного, поэтому его сын должен быть назван в честь лидера России.

"Он очень хороший и как руководитель, и как человек. Я его поддерживаю на все 100%", — подчеркнул швед.

Кроме того, мужчина добавил, что в Швеции можно дать абсолютно любое имя ребёнку. Он сомневается в законности новых правил.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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