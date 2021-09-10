В Сети появились рассекреченные материалы о Смоленском сражении 1941 года

Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) рассекретили материалы о Смоленском сражении 1941 года.

Речь идёт об архивах, в которых содержится информация о том, как солдаты Красной армии сорвали дату наступления фашистов на Москву. Учёные подробно разобрали:

карты боевых точек,

приказы командиров,

военные сводки

и политические донесения.

Глава РВИО Михаил Мягков убеждён, что новые сведения заинтересуют любителей истории и профессионалов. По его словам, в документах раскрывается ожесточённость сражений, которые были организованы, чтобы преградить дорогу гитлеровским армиям "Центр" на Смоленщину и соседние регионы.

"Именно в ходе Смоленского сражения впервые обрушили на врага огненный шквал реактивные миномёты БМ-13 "Катюша" из состава первой отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии под командованием капитана Флерова", — подчеркнул Мягков.

Любой желающий может ознакомиться с рассекреченными сведениями на портале "История. РФ". Проект подготовлен при содействии сотрудников Центрального архива Министерства обороны.

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