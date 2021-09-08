12-летний школьник Рори Чэпмен из Великобритании просматривал карты Google в поисках места для семейной прогулки. Разглядывая острова Хилбре в Западном Кирбе, мальчик случайно заметил туристический значок с названием "Дыра в центре Земли".
О необычной находке ребёнок рассказал своим родителям. Отец Рори, 36-летний Шон Чэпмен, также озадачился появлением глубокой ямы. Он выложил пост в Facebook с просьбой объяснить, что означает эта странная пометка, сообщает Liverpool Echo.
Однако чуть позже разработчики Google удалили необычное место с карт. Пользователи соцсетей предположили, что это была системная ошибка.
Учёные до сих пор исследуют его необитаемые земли. Для этого на территории заповедника создали орнитологическую обсерваторию, в которой трудятся исследователи со всего мира.
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