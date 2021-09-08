Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"

12-летний школьник Рори Чэпмен из Великобритании просматривал карты Google в поисках места для семейной прогулки. Разглядывая острова Хилбре в Западном Кирбе, мальчик случайно заметил туристический значок с названием "Дыра в центре Земли".

О необычной находке ребёнок рассказал своим родителям. Отец Рори, 36-летний Шон Чэпмен, также озадачился появлением глубокой ямы. Он выложил пост в Facebook с просьбой объяснить, что означает эта странная пометка, сообщает Liverpool Echo.

Однако чуть позже разработчики Google удалили необычное место с карт. Пользователи соцсетей предположили, что это была системная ошибка.

Добавим, острова Хилбре — природный архипелаг, расположенный в графстве Мерсисайд.

Учёные до сих пор исследуют его необитаемые земли. Для этого на территории заповедника создали орнитологическую обсерваторию, в которой трудятся исследователи со всего мира.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.