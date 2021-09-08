Генетик: отношения России и Америки наладит шерстистый мамонт

Американский учёный-генетик Джордж Черч планирует "воскресить" вымершее животное — шерстистого мамонта. Генетик рассчитывает, что целое стадо можно будет выпустить в Арктике уже через два десятка лет, передаёт Foreign Policy. Научный проект, по его мнению, поможет "разморозить" отношения между Россией и США.

Основные исследования проходят в лабораториях Гарвардской медицинской школы, но Черч сотрудничает с Сибирскими учёными и экологами из Калифорнии.

"Проект возрождения шерстистого мамонта создаёт уникальные возможности для двустороннего сотрудничества в области изменения климата и арктической политики", — передаёт слова Черча американское издание.

По мнению учёного, если проект обернётся успехом, Арктика станет зоной сотрудничества, а не "тотального соперничества".

Ранее Илон Макс заявил, что у его компании есть все средства для "воскрешения" динозавров. Представители Neuralink рассказали, что технологии позволят создать целый парк периода мезозойской эры. Правда, по их словам, это будет не точная копия исчезнувших животных, а скорее "новый суперэкзотический вид".

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