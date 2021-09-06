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Внук Сергея Королёва встретился с основателем SpaceX Илоном Маском

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Андрей Королёв, внук советского конструктора космических ракет Сергея Королёва, рассказал о встрече с основателем корпорации SpaceX Илоном Маском. Он побывал на заводе американского предпринимателя накануне, 5 сентября.

Внук Сергея Королёва встретился с основателем SpaceX Илоном Маском

По словам внука основоположника отечественной космонавтики, Маск всегда с восхищением относился к его дедушке. Именно поэтому одно из помещений в SpaceX названо в честь академика. Кроме того, в офисе компании висит портрет Королёва.

"Нас встретили по-королевски, не побоюсь этого слова, провели часовую экскурсию нам с сыном Павлом по сборочным цехам, это очень впечатляюще", — приводит слова внука Королёва телеграм-канал канала "Звезда".

Илон Маск лично сопровождал Королёвых. Предприниматель продемонстрировал им главные залы и высокотехнологичное оборудование, а также познакомил с сотрудниками. Внук советского учёного удивился, что среди персонала много молодых работников, которые трудятся с энтузиазмом и улыбками. В конце встречи он пожелал Маску и дальше двигать науку вперёд.

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Илон Маск: гений, бизнесмен или шарлатан?
Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Людмила Черткова
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