EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В новый год – с новым штрафом: что ждёт водителей в 2022-м
Турки готовы воевать с Россией в Сирии
Пентагон: военные США не зря взорвали автомобиль в Кабуле
Песня "Третье сентября" четыре часа играла в эфире тюменской радиостанции
"Россия не обязана отчитываться": Слуцкий о требовании НАТО
"Фронт сопротивления Панджшера" опроверг информацию о захвате провинции
"Это сумасшедшая идея": финансист высказался о покупке долларов США
Талибы* захватили последний оплот сопротивления — провинцию Панджшер
Почему люди совершают самосуд над педофилами, объяснили эксперты

Вдохни ауру Патриарших: в Москве торгуют воздухом из элитного района

Интересные Новости

В Москве предпринимали организовали продажу в бутылках воздуха, собранного якобы на Патриарших прудах. Бизнес ведется посредством уличной торговой точки, оснащенной баннером с надписью: "ВОЗДУХ ПАТРИКОВ".

Вдохни ауру Патриарших: в Москве торгуют воздухом из элитного района

Поллитровая бутылка с ароматом Патриарших прудов стоит 100 рублей. Москвичи по-разному восприняли такой бизнес. Кого-то забавляет изобретательность организаторов необычного стартапа, другие расценивают задумку как наглую аферу. Однако, ничего противозаконного в подобном способе заработать, как выясняется, нет.

"Если кто-то хочет купить воздух из какой-то местности, в этом нет ничего незаконного. Другое дело, как доказать, что воздух именно из конкретного места. Но если людям это просто интересно, и они хотят приобрести, то почему нет", — приводит слова юриста Андрея Некрасова Москва 24.

Более скептически, но тем не менее, не усмотрев в никакого нарушения закона, о торговле воздухом высказался депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Мало ли дураков… Посмотрите на тех, кто это купит. Думаю, что это фейк, на который люди хотят — ведутся, не хотят — не ведутся. Со времен Ильфа и Петрова что только не продавали!" — заметил Герасимов.

Напомним, идея торговать воздухом не нова. Через Интернет можно купить запечатанный в банки воздух якобы из Алтая, Крыма, Сочи и других туристических мест. В Москве до Патриарших в разное время торговали воздухом с Красной площади, Арбата, ВДНХ, из Парка Горького и столичного метро.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что заставит отдыхающих на Патриарших прудах уважать местных жителей
Автор: Максим Антипцев
Последние материалы
YouTube заблокировал казахского националиста Ахметова за угрозы русским
Вдохни ауру Патриарших: в Москве торгуют воздухом из элитного района
Жена-миллионерша составила для Прохора Шаляпина брачный контракт
Фантомы из прошлого испугали Меркель: канцлер готова дать бой Шольцу
В новый год – с новым штрафом: что ждёт водителей в 2022-м
Турки готовы воевать с Россией в Сирии
Пентагон: военные США не зря взорвали автомобиль в Кабуле
Песня "Третье сентября" четыре часа играла в эфире тюменской радиостанции
Имидж ничто: как паны собрались портить жизнь Берлину
"Россия не обязана отчитываться": Слуцкий о требовании НАТО
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин объяснил, что привело его супругу-миллионершу в реанимацию. Певец объяснил, что не на шутку испугался, когда жена начала задыхаться.

"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Здоровье
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Мир. Новости мира
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Новости Белоруссии
Два сценария для Белоруссии: в Россию или на войну
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Доктор рассказал о неэффективности вакцин от коронавируса в Израиле
Флебология
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
Фронт сопротивления Афганистана отбил у талибов* город и несколько уездов
Мир. Новости мира
Фронт сопротивления Афганистана отбил у талибов* город и несколько уездов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников