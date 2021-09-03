Вдохни ауру Патриарших: в Москве торгуют воздухом из элитного района

В Москве предпринимали организовали продажу в бутылках воздуха, собранного якобы на Патриарших прудах. Бизнес ведется посредством уличной торговой точки, оснащенной баннером с надписью: "ВОЗДУХ ПАТРИКОВ".

Поллитровая бутылка с ароматом Патриарших прудов стоит 100 рублей. Москвичи по-разному восприняли такой бизнес. Кого-то забавляет изобретательность организаторов необычного стартапа, другие расценивают задумку как наглую аферу. Однако, ничего противозаконного в подобном способе заработать, как выясняется, нет.

"Если кто-то хочет купить воздух из какой-то местности, в этом нет ничего незаконного. Другое дело, как доказать, что воздух именно из конкретного места. Но если людям это просто интересно, и они хотят приобрести, то почему нет", — приводит слова юриста Андрея Некрасова Москва 24.

Более скептически, но тем не менее, не усмотрев в никакого нарушения закона, о торговле воздухом высказался депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Мало ли дураков… Посмотрите на тех, кто это купит. Думаю, что это фейк, на который люди хотят — ведутся, не хотят — не ведутся. Со времен Ильфа и Петрова что только не продавали!" — заметил Герасимов.

Напомним, идея торговать воздухом не нова. Через Интернет можно купить запечатанный в банки воздух якобы из Алтая, Крыма, Сочи и других туристических мест. В Москве до Патриарших в разное время торговали воздухом с Красной площади, Арбата, ВДНХ, из Парка Горького и столичного метро.

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