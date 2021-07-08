Париж и Лондон хотели бомбить нефтяные месторождения СССР до Гитлера

Недавно рассекреченные документы свидетельствуют о том, что бывшие союзниками СССР во время Второй мировой войны Франция и Великобритания сами подумывали о бомбардировке Советского Союза, причём ещё до вторжения гитлеровских нацистов. Их целью было сорвать поставки топлива с южных нефтяных месторождений.

В Российском национальном архиве на этой неделе проходит новая выставка, посвященная действиям Советского Союза на мировой арене между сентябрем 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и июнем 1941 года, когда нацистская Германия и ее союзники — в том числе Италия, Финляндия, Румыния, Словакия и Венгрия — вторглись на территорию СССР.

Среди представленных на выставке документов, сообщает RT, французские детальные планы начала воздушной бомбардировочной кампании против СССР, которые были разработаны совместно с британскими союзниками незадолго до вторжения Германии во Францию в мае 1940 года.

Оказывается, Морис Гамлен, тогдашний главнокомандующий французскими войсками, рассматривал возможность использования французских войск в Сирии для нападения на нефтяные месторождения на территории нынешнего Азербайджана, а также на его столицу Баку. Азербайджанская нефть была самым важным источником топлива для СССР и, соответственно, для Германии, если бы она могла прибрать к рукам эту территорию.

Предполагаемые французские авиаудары должны были быть начаты в сочетании с другими мероприятиями, направленными на подрыв СССР, такими как подстрекательство его мусульманского населения к восстанию против Москвы. Блицкриг Германии во Франции разрушил эти планы.

Напомним, попытки Москвы — до подписания пакта о ненападении с Гитлером — заключить соглашение о взаимной обороне с Парижем и Лондоном были отвергнуты западноевропейцами. Те же самые страны дали Берлину зеленый свет на аннексию Чехословакии в 1938 году и стояли в стороне, когда Германия вторглась в Польшу годом позже.

Нежелание западноевропейских тяжеловесов объединиться с СССР против Германии не было удивительным:

тогда имя Гитлера еще не стало синонимом невыразимого зла, и фашистская идеология имела много сторонников на Западе, в том числе и среди его элит;

Сталин, напротив, возглавлял нацию, которая провозгласила глобальную социалистическую революцию своей целью и воспринималась многими как большая угроза — не было недостатка в политиках, которые с радостью увидели бы, как немцы сокрушают Советы.

У СССР не было надежных союзников в Европе и много потенциальных врагов, поэтому его руководство считало, что он может усилить свою безопасность за счет захвата земли. Материалы, представленные российским архивом, касаются попытки Москвы договориться об обмене землей с Финляндией, провал которой привел к нападению в ноябре 1939 года, принудительному присоединению Прибалтики и захвату СССР восточных частей Польши вскоре после того, как она была атакована нацистами.

Освещаются и другие эпизоды этого бурного периода современной истории.

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