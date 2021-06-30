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4400-летний шаманский "посох змеи" обнаружен в Финляндии

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Согласно опубликованном результатам исследования, возраст деревянной змеи, найденной в Финляндии – 4400 лет. Учёные предположили, что, возможно, это посох шамана, использовавший в магических ритуалах каменного века.

4400-летний шаманский "посох змеи" обнаружен в Финляндии

Статуэтка, вырезанная из цельного куска дерева, имеет 53,34 см в длину и около 2,5 см в ширину была найдена прекрасно сохранившейся в слое торфа недалеко от города Ярвенсуо, примерно в 120 км к северо-западу от Хельсинки, на заболоченном участке, который, по мнению археологов, был заселен народами неолита (позднего каменного века) 4000-6000 лет назад.

Посох не похож ни на что другое, когда-либо найденное в Финляндии, хотя несколько стилизованных фигурок змей были найдены ранее в ходе археологических раскопок эпохи неолита в других местах восточной Прибалтики и России.

“Они не похожи на настоящую змею, как эта, - сказал археолог Университета Турку Сату Койвисто. - Мой коллега нашел его прошлым летом в одном из наших окопов. … Я подумал, что она шутит, но, когда увидел змеиную голову, меня бросило в дрожь. Лично я не люблю живых змей, но после этого открытия они мне стали нравиться”.

Археологи полагают, что это, возможно, был посох, используемый в магических ритуалах шаманом.

Считается, что древние народы этого региона практиковали такие шаманские верования, в которых природный мир населяют множество обычно невидимых сверхъестественных духов или призраков — традиционное верование, которое сохраняется и сегодня в некоторых отдаленных северных регионах Скандинавии, Европы и Азии.

Древняя наскальная живопись из Финляндии и северной России показывает человеческие фигуры с чем-то похожим на змей в руках, которые, как полагают, изображают шаманов, владеющих ритуальными посохами из дерева, вырезанными в форме змей, которые  считались священными в этом регионе.

"Кажется, существует определенная связь между змеями и людьми, - сказала Антти Лахельма, археолог из Университета Хельсинки. — Это наводит на мысль о северном шаманизме исторического периода, где змеи играли особую роль в качестве духов-помощников шамана …"

Статуэтка из Ярвенсуо, безусловно, похожа на настоящую змею. Её тело образовано двумя извилистыми резными изгибами, которые продолжают сужающийся хвост. Особенно реалистична плоская угловатая голова с открытым ртом. Учёные предполагают, что артефакт напоминает травяную змею или европейскую гадюку в процессе скольжения или уплывания. Место, где он был найден, вероятно, было пышным заливным лугом в то время, когда он был “потерян, выброшен или намеренно отложен”.

  • Древесина обычно гниет под воздействием кислорода воздуха или воды, но отложения на дне болот, рек и озер могут покрыть некоторые органические объекты и сохранить их на тысячи лет.

Считается, что участок близ Ярвенсуо находился на берегу мелкого озера, когда он был заселен группами людей в позднем каменном веке. Недавние раскопки дали кладезь органических остатков, которые позволили археологам создать более полную запись этого места. Находки включали деревянный инструмент с ручкой в форме медведя, деревянные весла и ажурные поплавки из сосновой и березовой коры.

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Автор: Ольга Лебедева
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