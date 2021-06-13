Американцы в Twitter высмеивают Timе за фото Байдена

Новая обложка журнала Time с изображением президента США Джо Байдена, была высмеяна пользователями интернета, как "чрезмерное проявление мачизма".

обложка Times

Обозначив главную тему номера "Борьба с Путиным”, Time поместил на обложку иллюстрацию с каменным лицом Байдена в авиационных очках, в которых отражается Владимир Путин.

Первым отреагировал журналист Гленн Гринвальд, заявив, что обложка таблоида "подростковая”, и подчеркивает серьезный провал американской корпоративной прессы.

© Twitter @ggreenwald, автоматический перевод ЯндексПереводчик

Другие пользователи сети подхватили:

Один из мемов автор озаглавил "Как я получил свой трубопровод” — очевидно, ссылка на недавнее решение Вашингтона снять санкции с российского проекта газопровода "Северный поток-2" с Германией.