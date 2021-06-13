Американцы в Twitter высмеивают Timе за фото Байдена

Новая обложка журнала Time с изображением президента США Джо Байдена, была высмеяна пользователями интернета, как "чрезмерное проявление мачизма".
Обозначив главную тему номера "Борьба с Путиным”, Time поместил на обложку иллюстрацию с каменным лицом Байдена в авиационных очках, в которых отражается Владимир Путин.
Первым отреагировал журналист Гленн Гринвальд, заявив, что обложка таблоида "подростковая”, и подчеркивает серьезный провал американской корпоративной прессы.
Другие пользователи сети подхватили:
Один из мемов автор озаглавил "Как я получил свой трубопровод” — очевидно, ссылка на недавнее решение Вашингтона снять санкции с российского проекта газопровода "Северный поток-2" с Германией.
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