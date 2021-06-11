Фермер заработал $7 миллионов, добывая криптовалюты коровьим навозом

Британец Джош Риддетт продает оборудование, которое позволяет животноводам генерировать энергию из помета своих животных.

По его словам, с помощью коровьего навоза можно создать дополнительный источник дохода — добывать криптовалюты.

30-летний Риддетт превращает коровий помет в энергию на своей ферме с помощью процесса, называемого анаэробным пищеварением — микробы разлагают навоз в безвоздушных условиях, создавая метан, сжигание которого запускает электрические генераторы.

Компания Риддета Easy Crypto Hunter уже запустила в продажу оборудование для криптомайнинга.

"Майнинг криптовалюты, в частности биткоина, подвергся критике за то, что он потребляет много электроэнергии и, следовательно, создает большой углеродный след. Использование возобновляемых источников энергии — это решение, которое может помочь противостоять этой проблеме, — говорит изобретатель. — Фермеры, которые генерируют энергию из навоза, могут продавать ее Британской национальной сети по цене от 4 до 7 пенсов (около 6-10 центов) за киловатт-час, но в десятки раз выгоднее использовать ее для питания криптовалютного оборудования, продаваемого моей компанией".

По словам предпринимателя, с помощью разработанной им системы каждый компьютер может генерировать около 30 тысяч фунтов ($42 тысяч) в год.

"Это прибыльный бизнес, мы получили хорошую прибыль, и это весело и любопытно. Проще управлять компьютером, чем стадом, и не нужно просыпаться в пять утра", — сказал Риддет The Telegraph. — Я заработал 5 миллионов фунтов ($7,08 млн), добывая криптовалюты коровьим навозом", — рассказал бизнесмен.

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