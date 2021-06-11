Не перевелись богатыри: сибирский бодибилдер сдвинул 40-тонный Boeing

Житель Сургута установил силовой рекорд, сдвинув 40-тонный Boeing 737-500 на 15 метров. На это ему понадобилось 39 секунд.

Максим Гамецкий побил рекорд другого россиянина, Эльбруса Нигматуллина, который в прошлом году на 25 метров сдвинул 36-тонный самолет.

Под аплодисменты толпы зрителей культурист сделал три попытки, и его рекорд был подтвержден Василием Грищенко, главой Федерации силачей России.

Гаметский по прозвищу "Сибирский медведь" - давний участник силовых соревнований, снискавший себе славу “сильнейшего человека Сургута” и “сильнейшего человека Тюменской области”.

Выступая перед местными СМИ, Гаметский рассказал, как тяжело ему дался этот рекорд:

“Я не мог сдвинуть самолёт с первой попытки ни на одной из моих тренировок, и, честно говоря, я немного боялся, что сегодня будет то же самое. Может быть, это было волнение, может быть, это был страх, но я все равно сделал это”, - сказал он.