Житель Сургута установил силовой рекорд, сдвинув 40-тонный Boeing 737-500 на 15 метров. На это ему понадобилось 39 секунд.
Максим Гамецкий побил рекорд другого россиянина, Эльбруса Нигматуллина, который в прошлом году на 25 метров сдвинул 36-тонный самолет.
Под аплодисменты толпы зрителей культурист сделал три попытки, и его рекорд был подтвержден Василием Грищенко, главой Федерации силачей России.
Выступая перед местными СМИ, Гаметский рассказал, как тяжело ему дался этот рекорд:
“Я не мог сдвинуть самолёт с первой попытки ни на одной из моих тренировок, и, честно говоря, я немного боялся, что сегодня будет то же самое. Может быть, это было волнение, может быть, это был страх, но я все равно сделал это”, - сказал он.
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