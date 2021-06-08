Британская журналистка высмеяла принца Гарри и Меган Маркл в Твиттере, предложив паре, которая часто высказывалась о расовой несправедливости, назвать свою новорожденную дочь Джорджиной Флойдиной.
"Какая упущенная возможность. Они могли бы назвать это Джорджиной Флойдиной!” — написала Джули Берчилл.
Ее твитт вызвал бурю негодования в соцсети.
К слову, 61-летняя журналистка Джули Берчилл уже не в первый раз разожгла скандал в сети вообще и британском обществе в частности.
Например, однажды она заявила мусульманскому журналисту Аш Саркару, что Пророк Мухаммед был педофилом. И пояснила, что, дескать, "его третьей жене Айше было 10 лет".
Кстати, тот твитт стоил Берчилл крупного контракта на публикацию книги: издатель обвинил ее в том, что она "пересекла черту", разместив "исламофобские" комментарии в Twitter.
Скандальный же твитт про герцогов Сассекских удалён, по-видимому, администрацией соцсети, а аккаунт журналистки заблокирован.
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