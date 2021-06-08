Скандал в Twitter: блогер посоветовала принцу Гарри назвать дочь в честь Флойда

Британская журналистка высмеяла принца Гарри и Меган Маркл в Твиттере, предложив паре, которая часто высказывалась о расовой несправедливости, назвать свою новорожденную дочь Джорджиной Флойдиной.

"Какая упущенная возможность. Они могли бы назвать это Джорджиной Флойдиной!” — написала Джули Берчилл.

Ее твитт вызвал бурю негодования в соцсети.

Одни комментаторы называли Берчилл "полным подонком” и подобными словами, задаваясь вопросом, как кто-то может быть таким "расистом” по отношению к ребенку,

другие возмущались "насмешкой над памятью Джорджа Флойда",

третьи посчитали выходку журналистки the Telegraph и the Spectator "типичным проявлением тревожной культуры британских СМИ, продвигающих системный расизм".

К слову, 61-летняя журналистка Джули Берчилл уже не в первый раз разожгла скандал в сети вообще и британском обществе в частности.

Например, однажды она заявила мусульманскому журналисту Аш Саркару, что Пророк Мухаммед был педофилом. И пояснила, что, дескать, "его третьей жене Айше было 10 лет".

Кстати, тот твитт стоил Берчилл крупного контракта на публикацию книги: издатель обвинил ее в том, что она "пересекла черту", разместив "исламофобские" комментарии в Twitter.

Скандальный же твитт про герцогов Сассекских удалён, по-видимому, администрацией соцсети, а аккаунт журналистки заблокирован.