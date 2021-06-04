Петербургский "левша" утёр нос Илону Маску

Парень из Санкт-Петербурга придумал и в гараже собрал электромобиль, который умеет делать то, что не получается у Tesla Илона Маска.

электромобиль "Фазан"

Никита Поддубнов — так зовут инженера — самоучку, назвал свою машину "Фазан". Весит электромобиль всего-то 150 кг, может передвигаться со скоростью 30 км/час в течение 7 часов.

Причём в ясною погоду подзаряжается прямо на ходу от солнечных батарей — вот этого как раз Tesla не умеет.

Поддубнов снял испытание своего электромобиля на видео и так представил изобретение миру.

Петербургский "левша" утёр нос Илону Маску

По словам изобретателя, его "Фазан" в производстве колоссальных затрат не требует:

"Рама вся целиком самодельная, из алюминия, чтобы машина была максимально возможно лёгкой. Колёса — от китайских мопедов. На задних установлены электродвигатели".

Изобретатель рассказал, что от идеи до реализации у него ушло чуть меньше полугода. Потратить пришлось примерно 200 тысяч рублей.

"Пока "Фазан" - конструкция с минимальной комплектацией. Но спальное место есть, - говорит Никита Поддубнов. - Я собираюсь проехаться на своём электромобиле до Китая, через малую свою родину - Казахстан. Думаю, что на то, чтобы преодолеть 3 тысячи километров, у меня уйдёт недели три. Если повезёт с погодой - ехать буду только на солнечной энергии".