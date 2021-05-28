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15% американцев верят, что "страной правят сатанисты" и "скоро грянет буря"

Интересные Новости

Новый опрос, проведённый Институтом исследований общественных религий в США, показал, что 15% американцев поддерживают один из постулатов "теории заговора Канона" (QAnon):

15% американцев верят, что "страной правят сатанисты" и "скоро грянет буря"

"Правительство и СМИ контролируются группой поклоняющихся сатане педофилов”.

Как следует из опубликованного отчёта, эта цифра колеблется в зависимости от политических убеждений респондентов:

  • у республиканцев вера в это утверждение возрастает до 23%,
  • у независимых — падает до 14%,
  • у демократов — до 8%.

Во что ещё верят граждане США

Каждый пятый американец также верит в другой принцип движения "Канон”:

"Скоро начнётся буря, которая сметет элиты, находящиеся у власти, и восстановит законные лидеры".

Здесь республиканцы — 28%, а демократы — 14%.

Аналогичные результаты были получены и в отношении заявления:

"Поскольку ситуация зашла так далеко, истинным американским патриотам, возможно, придётся прибегнуть к насилию, чтобы спасти нашу страну”.

Так считают 15% всех опрошенных, из них:

  • 28% — республиканцев,
  • 7% — демократов.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Теория заговора Канона — это свободный набор убеждений, популярных среди сторонников бывшего президента Дональда Трампа.
  • Возникнув как серия сообщений на 4chan (англоязычный имиджборд и анонимный веб-форум. — Прим. ред.) в 2017 году, теория быстро нашла поддержку среди сторонников Трампа, убеждённых — и не без оснований, как оказалось, — что политический истеблишмент работает над подрывом его президентства.
  • Несмотря на то что теории Канона легко отвергнуть, многие американцы правого толка считают, что победа Байдена была нелегитимной, а Трампа — "истинным президентом".

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"Теневое правительство": почему люди верят в заговоры?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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