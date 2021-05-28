Новый опрос, проведённый Институтом исследований общественных религий в США, показал, что 15% американцев поддерживают один из постулатов "теории заговора Канона" (QAnon):
"Правительство и СМИ контролируются группой поклоняющихся сатане педофилов”.
Как следует из опубликованного отчёта, эта цифра колеблется в зависимости от политических убеждений респондентов:
Каждый пятый американец также верит в другой принцип движения "Канон”:
"Скоро начнётся буря, которая сметет элиты, находящиеся у власти, и восстановит законные лидеры".
Здесь республиканцы — 28%, а демократы — 14%.
Аналогичные результаты были получены и в отношении заявления:
"Поскольку ситуация зашла так далеко, истинным американским патриотам, возможно, придётся прибегнуть к насилию, чтобы спасти нашу страну”.
Так считают 15% всех опрошенных, из них:
ДЛЯ СПРАВКИ
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